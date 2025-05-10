شكرا لقرائتكم خبر عن "يمن موبايل" تطلق تحذير عاجل لجميع المشتركين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �طلقت شركة يمن موبايل للهاتف النقال في اليمن، اليوم السبت، تحذير عاجل لجميع المشتركين، بشأن خطر الروابط المزيفة والمشبوهة التي يتم تداولها باسم الشركة بهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لها على صفحتها في منصة (تلجرام): ” ننوه إلى أن أي روابط يتم تداولها باسم #يمن_موبايل تدعي تقديم جوائز أو هدايا مجانية أو تطلب منكم إدخال معلومات شخصية أو مالية، هي روابط مزيفة ومشبوهة تهدف إلى الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية”

وأكدت أن يمن موبايل لا تطلب مطلقًا من مشتركيها الضغط على روابط خارجية مجهولة المصدر، وأي إعلان رسمي يصدر فقط عبر: ” موقع الشركة الإلكتروني الرسمي، حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشددت على المشتركين بعدم النقر على أي رابط مجهول يُنسب زورًا إلى يمن موبايل، وعدم عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير رسمية.

ودعت الجميع إلى حماية معلوماتهم الشخصية كي لا يكونوا ضحية للاحتيال الرقمي: “حماية معلوماتك تبدأ منك…كن واعيًا، ولا تكن ضحية للاحتيال الرقمي!”.



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