شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة رفع رمز عدن بالمظاهرة النسائية قبل قليل(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فع المشاركات بمظاهرة ساحة العروض النسائية قبل قليل المروحة العدنية الشهيرة .

ورفع المشاركات المروحة المكونة من الخزف للتاكيد انهيار الكهرباء الكارثي بالصيف الحار حيث انها تستخدم هذه المروحة بمنازل المواطنين لتحريك الهواء البسيط .

وشارك المئات بالمظاهرة النسائية للمطالبة بتوفير الكهرباء



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