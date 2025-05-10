شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان تاه في الصحراء... وصية مؤثرة من مغترب يمني لإخوانه "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّت قلوب اليمنيين قصة مؤثرة تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثّق مغترب يمني، وجد نفسه تائهاً في صحراء الجوف الشاسعة شمال شرق البلاد، لحظات يأس سجل فيها وصيته الأخيرة عبر هاتفه المحمول موجهاً كلامه إلى شقيقه.

وحصل "جهينة يمن" على تفاصيل مؤلمة من تسجيل الفيديو المتداول، والذي يظهر فيه المغترب المجهول الهوية وهو يناشد شقيقه "محمد" أن يسامحه، ويوصيه برعاية أبنائه إذا ما وافته المنية في هذا المكان الموحش.

وقد بدت على المسافر علامات الإرهاق والخوف الشديد، معبراً عن ندمه على قرار السفر الذي وصفه بـ"الرحلة المخيفة" والتي انتابه شعور بالقلق تجاهها منذ البداية.

وفيما لم يصدر تأكيد رسمي للخبر، تداولت مصادر غير موثوقة أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى المغترب في اللحظات الأخيرة وانتشاله من الصحراء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حالته أو ملابسات إنقاذه.

وقد أثارت هذه الواقعة المؤلمة موجة من الاستياء والغضب العارم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حمل ناشطون جماعة الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد.

واتهموا الجماعة بعرقلة حركة التنقل الآمن عبر قطع الطرقات وزراعة الألغام في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدمير مؤسسات الدولة، وهو ما يخدم – حسب تعبيرهم – أجندة إيران ومشاريعها في المنطقة.

وتُعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الأذهان المخاطر الجسيمة التي يواجهها اليمنيون يومياً جراء استمرار الحرب، وانعدام الأمن في الطرق التي كانت في الماضي شرايين حيوية للتواصل والتجارة بين مختلف المحافظات اليمنية.

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