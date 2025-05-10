شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن مصرع قائد عسكري كبير في مليشيا الحوثي "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي كبير، مصرعه، إثر غارة جوية أمريكية، استهدفت مقر القيادة العامة في صنعاء، قبل أيام.

وأفادت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشأن الأمني والعسكري في اليمن، أن القيادي الحوثي المدعو صادق عبدالله ذياب محمد المقراني، الذي ينتحل رتبة لواء ويعمل مسؤول القيادة والسيطرة الرئيسية ورئيسا لغرفة العمليات المشتركة، لقي حته بغارة أمريكية.

وكانت غارات أمريكية قد طالت مقار ومراكز سيطرة في مقر القيادة العامة وسط العاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضحت المنصة أن الغرفة التي تم استهدافها، هي المسؤولة عن تنسيق العمليات، وإدارة وتنظيم انتشار، وتمركز القوات العسكرية والأمنية التابعة للمليشيات الحوثية.

ويُعتبر المقراني الذي ينحدر من محافظة صعدة معقل المليشيات الإرهابية، أحد قادة الهيكل العسكري للحوثيين، وارتبط بالجماعة مُبكراً وانخرط في أنشطتها الفكرية وشارك في تمردها على الدولة اليمنية منذ حروب صعدة، وتولى عدة مناصب داخل الجماعة.