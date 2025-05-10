شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار جديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الزميل عماد الديني السكرتير الصحفي للواء فرج البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اصدر قرارًا بتكليف اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو المجلس، بالإشراف على وضع حلول شاملة للأوضاع في محافظة حضرموت.
يأتي هذا التكليف في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المحافظة، بما في ذلك الأزمات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
واللواء البحسني، الذي شغل سابقًا منصب محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شؤون المحافظة.
وقد أشار في تصريحات سابقة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل بجد لإيجاد حلول قريبة للأزمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في حضرموت.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التكليف يعكس الثقة التي يوليها مجلس القيادة الرئاسي للواء البحسني في قدرته على التعامل مع التحديات الراهنة في حضرموت، ويؤكد التزام المجلس بالعمل على تحسين الأوضاع في المحافظة.
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