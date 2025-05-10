شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتعال المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في الحديدة "تفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت القوات الحكومية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، محاولة هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعها جنوب شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

مصدر عسكري، افاد أن المليشيا دفعت بعشرات المسلحين نحو مواقع استراتيجية في تباب قريبة من خطوط التماس، في محاولة لاختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

وأكد المصدر أن القوات الحكومية تصدت للهجوم بعد اشتباكات عنيفة أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين، وأجبرت من تبقى منهم على التراجع.

وأضاف أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت أطقمًا حوثية محملة بالأفراد والذخائر كانت ضمن العملية، وتمكنت من تدميرها بالكامل، ما أسفر عن احتراق الأطقم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتشهد جبهات محافظة الحديدة توترًا مستمرًا في ظل تصعيد عسكري متكرر من قبل المليشيا الحوثية، رغم الجهود الأممية لوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.