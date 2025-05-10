شكرا لقرائتكم خبر عن دعم قوي لرئيس الوزراء الجديد بن بريك يغير المشهد السياسي...تحركات خليجية ودولية مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، رسالة خطية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول المجلس.

وجاءت الرسالة مُحمّلة بالتهاني القلبية لرئيس الحكومة بن بريك بمناسبة حصوله على ثقة التعيين في منصبه الجديد، والذي وصفه البديوي بأنه "خطوة محورية" في مسار اليمن نحو استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.

وأشاد الأمين العام بكفاءة بن بريك وخبرته الوطنية الممتدة، معتبراً أن حكمته وحرصه على مصلحة الشعب اليمني تُعدّ ركيزة أساسية لقيادة المرحلة.

كما أكّد البديوي في رسالته على المواقف الثابتة لمجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن دون تحفظ، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى ضمان أمنه وازدهاره، مستنداً في ذلك إلى المرجعيات الثلاث المعلنة.

واختتم رسالته تمنياته بالنجاح لرئيس الوزراء في مهامه، معرباً عن ثقته بأن التعاون المشترك سيسهم في رسم مستقبل أفضل لليمن وشعبه.