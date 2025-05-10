شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف حوثي عماني يطلق شركة طيران الهاشمية والان مع التفاصيل



وأكد المصدرأن الحوثيين يمضون قدمًا في خططهم لتأسيس شركة طيران جديدة تحمل اسم "الخطوط الهاشمية اليمنية"، وذلك بالتعاون مع رجال أعمال من سلطنة عمان.

وكشف عن نية واضحة لدى الجماعة لتوظيف ونقل كوادر محددة تنتمي إلى ما يُعرف بـ "السلالة الهاشمية" فقط، مما يثير مخاوف بشأن التمييز وإقصاء الكفاءات الأخرى.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تجري بالشراكة مع مستثمرين من سلطنة عمان، الأمر الذي يفسر، بحسب قوله، "عدم اكتراث الجماعة بمصير الناقل الوطني".

وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثي اتبعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية لإضعاف الخطوط الجوية اليمنية بشكل تدريجي وغير مباشر. وتجلّى ذلك في الاستحواذ الفعلي على نصف أسطول الشركة، الذي يتكون من ثماني طائرات، حيث تم الإبقاء على أربع طائرات داخل مطار صنعاء الدولي على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجيش الإسرائيلي باحتمالية استهداف المطار.

ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء التصعيدي قد عرّض الطائرات اليمنية لخطر حقيقي، خاصة في ظل امتلاك المملكة العربية

وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع ملحوظ في عائدات الشركة، وسط اتهامات متزايدة للجماعة بمحاولة إفشالها بشكل ممنهج لصالح مشاريع بديلة يجري التخطيط لها.

وكشف المصدر النقاب عن دور محوري لعناصر محسوبة على الجماعة داخل شركة الخطوط الجوية اليمنية في عملية استدراج الطائرات الأربع المتبقية إلى مطار صنعاء. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص سيحصلون على مناصب قيادية عليا في الكيان الجديد المزمع إنشاؤه، كمكافأة لهم على "خدماتهم" في تسهيل هذه الخطوة.

يُذكر أن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية – من طراز إيرباص A320، A330، و A310-300 – قد تعرضت بالفعل للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.

اللافت في الأمر هو الغياب التام لأي موقف رسمي أو تعليق من قبل جماعة الحوثي بشأن هذه الخسائر الفادحة التي لحقت بالشركة الوطنية، الأمر الذي يعزز الشكوك حول نوايا الجماعة تجاه مستقبل الخطوط الجوية اليمنية. عدن - ياسمين التهامي - �شف مصدر مطلع لـ"المشهد اليمني" عن تفاصيل خطة سرية قيد التنفيذ من قبل جماعة الحوثي تهدف إلى تأسيس شركة طيران مدني جديدة كبديل للخطوط الجوية اليمنية العريقة.وأكد المصدرأن الحوثيين يمضون قدمًا في خططهم لتأسيس شركة طيران جديدة تحمل اسم "الخطوط الهاشمية اليمنية"، وذلك بالتعاون مع رجال أعمال من سلطنة عمان.وكشف عن نية واضحة لدى الجماعة لتوظيف ونقل كوادر محددة تنتمي إلى ما يُعرف بـ "السلالة الهاشمية" فقط، مما يثير مخاوف بشأن التمييز وإقصاء الكفاءات الأخرى.وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تجري بالشراكة مع مستثمرين من سلطنة عمان، الأمر الذي يفسر، بحسب قوله، "عدم اكتراث الجماعة بمصير الناقل الوطني".وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثي اتبعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية لإضعاف الخطوط الجوية اليمنية بشكل تدريجي وغير مباشر. وتجلّى ذلك في الاستحواذ الفعلي على نصف أسطول الشركة، الذي يتكون من ثماني طائرات، حيث تم الإبقاء على أربع طائرات داخل مطار صنعاء الدولي على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجيش الإسرائيلي باحتمالية استهداف المطار.ولفت المصدر إلى أن هذا الإجراء التصعيدي قد عرّض الطائرات اليمنية لخطر حقيقي، خاصة في ظل امتلاك المملكة العربية السعودية نسبة 49% من رأس مال الشركة، ووجود أكثر من أربعة آلاف موظف يعتمدون عليها.وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع ملحوظ في عائدات الشركة، وسط اتهامات متزايدة للجماعة بمحاولة إفشالها بشكل ممنهج لصالح مشاريع بديلة يجري التخطيط لها.وكشف المصدر النقاب عن دور محوري لعناصر محسوبة على الجماعة داخل شركة الخطوط الجوية اليمنية في عملية استدراج الطائرات الأربع المتبقية إلى مطار صنعاء. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص سيحصلون على مناصب قيادية عليا في الكيان الجديد المزمع إنشاؤه، كمكافأة لهم على "خدماتهم" في تسهيل هذه الخطوة.يُذكر أن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية – من طراز إيرباص A320، A330، و A310-300 – قد تعرضت بالفعل للقصف من قبل الطيران الإسرائيلي، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.اللافت في الأمر هو الغياب التام لأي موقف رسمي أو تعليق من قبل جماعة الحوثي بشأن هذه الخسائر الفادحة التي لحقت بالشركة الوطنية، الأمر الذي يعزز الشكوك حول نوايا الجماعة تجاه مستقبل الخطوط الجوية اليمنية.

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