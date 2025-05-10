شكرا لقرائتكم خبر عن غرب اليمن...ناطق القوات المشتركة يكشف حقيقة الانفجارات في ميناء رأس عيسى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، قبل قليل، أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة بشأن شن غارات جوية أو بحرية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، (غرب اليمن).

وتحدثت وسائل اعلام ومصادر محلية وشهود عيان ان انفجارات عنيفة سمعت في ميناء رأس عيسى جراء غارات قالت انها نفذت من قبل طائرات اسرائيلية.

وأوضح الدبيش، في بيان مقتضب نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن المعلومات الأولية تشير إلى احتراق إحدى القاطرات المخصصة لنقل المواد النفطية نتيجة تماس كهربائي، ما أدى إلى انفجار بسيط وجزئي دون وقوع خسائر بشرية تُذكر.

وأكد الدبيش أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من أسباب الحريق، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وانتظار المعلومات الرسمية قبل تداول الأخبار.