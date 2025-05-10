شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تلزم الرئاسي باتفاقها مع الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الولايات المتحدة الامريكية الجميع عبر الزامها مجلس القيادة الرئاسي باتفاقها مع جماعة الحوثي، المبرم الاثنين بوساطة عُمانية، عبر الكشف عن ملحق للاتفاق بدأت سلطنة عمان بالفعل مباحثاته مع المجلس الرئاسي، في مسقط.

كشف هذا بيان لوزارة الخارجية العمانية، أكدت فيه عقد جلسة مشاورات سياسية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، ترأس الجانب العُماني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ومن الجانب اليمني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش.

وذكرت الخارجية العُمانية في موقعها أنه "تمّ خلال الجلسة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري ومسائل التنقل والتواصل بين الجانبين".

مضيفة أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات القضية اليمنية، والسُبل الكفيلة باستئناف العملية السلمية للوصول إلى حل عادل وشامل في اليمن يراعي مصلحة كافة الأطراف دون استثناء، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي جولة المباحثات بين سلطنة عمان ووفد من وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، في وقت تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اتفاق الولايات المتحدة الامريكية وجماعة الحوثي، وترحيب الامم المتحدة ودول المنطقة بالاتفاق والدور العماني في التوصل اليه، ما يكشف حجم الضغوط الامريكية على المجلس الرئاسي.

وكشف سياسي جنوبي خفايا الاتفاق الذي توصلت إليه جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف اطلاق النار بينهما وايقاف الغارات الامريكية مقابل إنهاء هجمات الجماعة على السفن الامريكية في البحر الأحمر.

