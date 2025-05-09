شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تكشف مصير صاروخ ايراني اطلقته ميليشيا الحوثي.. الرد وارد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال جيش الاحتلال الصهيوني يوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أطلقته ميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران باتجاه الأراضي المحتلة وهو هجوم أعلنت الميليشيا مسؤوليته عنه.

وجاء الحادث بعد أيام من إعلان عمان أنها تتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين ، حيث قالت المجموعة الارهابية إن الاتفاق لا يشمل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة المقربة.

وأعلنت الميليشيا المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن هجوم يوم الجمعة، قائلة إنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وفقا للمتحدث باسم الحركة يحيى سريع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد أن أبلغ الجيش عن إطلاق الصاروخ إن إسرائيل سترد بقوة في اليمن و"حيثما لزم الأمر" واصفا الصواريخ الحوثية بأنها "إيرانية".

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين في اليمن حيث وافقت الجماعة على وقف مهاجمة السفن الأمريكية.

لكن الحوثيين استمروا في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، التي يقول الجيش الإسرائيلي إن معظمها اعترض، دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

هاجمت الميليشيا العديد من السفن في البحر الأحمر ، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية ، في حملة يقولون إنها تهدف إلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة. تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ غارة مميتة شنتها حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.

الحوثيون جزء مما يسمى ب "محور المقاومة" الإيراني ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط ، وهي جماعة تضم أيضا حماس وحزب الله اللبناني.

وأضعفت إسرائيل هذه الجماعات من خلال اغتيال كبار القادة وتدمير البنية التحتية العسكرية منذ بدء حرب غزة.