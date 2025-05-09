شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة الشاب الذي قتل صديقه صباح اليوم وذهب للاحتماء باحد القيادات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قدم شاب يدعى هشام دماج العديني على قتل صديقه عبدالحفيظ انور صباح اليوم بتعز.

وبحسب مصادر لكريتر سكاي فان العديني قتل لاعب نادي الصقر والمعافر حاليا لكرة اليد عبدالحفيظ انور الذي رزق بمولوده قبل عدة ايام غدرا ولاذ بالفرار والاحتماء عند احد القيادات في تعز.



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