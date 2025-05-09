للمرة الأولى .. الكشف عن الإتفاق على خارطة السلام باليمن وبمشاركة الحو ثيين(تفاصيل هامة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي بسام البرق عن الاتفاق عن خارطة طريق السلام باليمن . وقال الحرق عن التفاصيل جاء فيه : اتفاق على خارطه طريق والاعلان عنها بعد زياره ترامب للمنطقه وهي نفس الخارطه التي جهزتها عمان منذ فتره ووقع عليها الحوثيين والسعوديه مع اضافه بقيه الملامح :

مجلس رئاسه من خمسه أشخاص ثلاثه شماليين وأثنين جنوب وعلى طريقه مجلس الرئاسه في اتفاقيه الوحده عام ٩٠ مع اضافه شروط اتفاقيه المبادره الخليجيه وأليتها لعام ٢٠١٢ والرئاسه للشمال .وسيمثل في مجلس الرئاسه ممثل عن المؤتمر الشعبي صنعاء ووممثل عن انصار الله ،وممثل عن الانتقالي (عدن) وممثل عن المؤتمر الشعبي العام الجنوبي (حضرموت)،وممثل عن قوى ١١فبراير (تعز ).

*حكومه مناصفه ويرأسها جنوبي من المؤتمر الشعبي العام (الضالع) وخمسه نواب وايضا سيراعى فيها ماحدث في حكومه ٩٠ ،٩٣ وكذلك ٢٠١٢ فكل الاتفاق مزيج بين اتفاق الوحده ٩٠ والمبادره الخليجيه .

*مجلس نواب يجمع الكل ويرأسه شمالي وله سته نواب .

*مجلس شورى ويرأسه جنوبي وله نواب ويمثل في المجلس كل القوى الموقعه في الاتفاق .

*لجنه عسكريه وامنيه عليا .

*عاصمه الدوله مؤقتا ستكون المكلا وسينتقل لها مجلس الرئاسه والحكومه ومجلسي النواب والشورى .

*سيصدر قرار مجلس امن جديد بالاتفاق ليعطيه الشرعيه والضمانات .

*الاقاليم وغيرها من النقاط الخلافيه سيتم عمل لها مؤتمر حوار وطني فيما بعد .

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