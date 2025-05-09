شكرا لقرائتكم خبر عن دولة كبرى تعلن إستعدادها إعادة بناء مطار صنعاء وميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدت الصين استعدادها لاعادة بناء مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة غربي اليمن، بعد تعرضهما إلى غارات اسرائيلية .

وقالت منصة "الصين بالعربية": "قصفت إسرائيل المجرمة موانئ اليمن، ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ودمرتهما تماماً".

وأضافت : "هذه حرب، وإسرائيل معروفة بحقدها وعدم التزامها بالقانون الدولي، تاريخها اسود في كل شيئ".

وتابعت: " أمام اليمنيين فرصة للتعاون مع الصين، وعقد شراكة تهم مصلحة اليمن بعيداً عن الاقتتال الداخلي الذي تغذيه الولايات المتحدة الأمريكية".

مؤكدة أنه " يمكن للصين ان تعيد بناء موانئ الحديدة بشكل أفضل، وبناء مطار صنعاء ليكون منارة في المنطقة، وتزويد اليمن بأساطيل من الطائرات المدنية طراز C919 وC929 وإعادة تأهيل جميع المطارات والمؤانى، وجعلها في خدمة الشعب" .

مشيرة إلى " أنه يعرف أن اليمنيين بأنهم حكماء، ويمكن لهم استغلال الحكمة في مصلحة شعبهم من خلال توافق كل الأطراف في عدن وصنعاء مع الصين لإعادة تأهيل البنى التحتية لخدمة اليمنيين ".

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وقالت إن " تاريخ الصين واليمن ممتد منذ امد بعيد، وخلال التاريخ الحديث، كانت اليمن أول شريك تجاري للصين في الغرب الأوسط كان ذلك في التسعينات من القرن الماضي ".

ولفتت إلى "أن الصين أنشأت اول مصنع في اليمن وأول طريق معبد في خمسينيات القرن الماضي، وأول جسر في صنعاء مطلع هذا القرن، والعديد من المشاريع الخدمية ".

وختمت الحساب الصيني بـ " التأكيد على أن الصين سند مهم للعرب جميعاً، والتاريخ واضح وجلي في العلاقات التعاونية الصادقة المتوارثة منذ آلاف السنين".

