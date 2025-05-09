اخبار اليمن

في هذا الموعد...مطار صنعاء الدولي يستعد لاستقبال الطائرات من جديد

0 نشر
0 تبليغ

في هذا الموعد...مطار صنعاء الدولي يستعد لاستقبال الطائرات من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن في هذا الموعد...مطار صنعاء الدولي يستعد لاستقبال الطائرات من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي وفقا لمصادر في مطار صنعاء الدولي انه سيتم إعادة جاهزية مطار صنعاء الدولي خلال 10 أيام بإذن الله.
 

كانت هذه تفاصيل خبر في هذا الموعد...مطار صنعاء الدولي يستعد لاستقبال الطائرات من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا