شكرا لقرائتكم خبر عن أقرب إلى إيران من العرب...محامي يتهم دولتين خليجيتين بدعم الحوثيين والمحور الإيراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم المحامي اليمني محمد المسوري، المقرب من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، اليوم الأحد، دولتين خليجيتين لم يكشف عن هويتهما، بتقديم الدعم لجماعة الحوثيين المسلحة وتعزيز التوجهات الإيرانية في المنطقة.

وقال المسوري، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، إن هاتين الدولتين "تقومان بتوجيه المرتزقة لمهاجمة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن علاقاتهما مع المحور الإيراني أوثق مما هي مع الدول العربية.

وأضاف المسوري متهماً: "هذه الدولتان أقرب إلى إيران من العرب"، وأكد أن "الأمر أصبح واضحاً للجميع"، دون أن يسمح لأحد بالإنكار، قائلاً: "أكيد الكل عرفتم الدولتين".

ولم تكن هذه التصريحات الأولى من نوعها التي يطلقها المسوري، حيث كان قد سبق وأن وجه انتقادات لاذعة لسياسات عدد من الأطراف الإقليمية والدولية في ملف الأزمة اليمنية، معتبراً أنها تخدم أجندة خارجية على حساب المصلحة الوطنية.

وتسببت تغريدة المسوري في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تحديد الدولتين المشار إليهما، ما فتح المجال أمام التكهنات والتفسيرات المختلفة حول طبيعة العلاقة بين بعض دول الخليج وإيران، ودورها المفترض في دعم الجماعات المسلحة في اليمن.

في المقابل، لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الدول الخليجية حتى ساعة إعداد هذا الخبر، فيما تترقب الأوساط السياسية تطورات جديدة في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يستهدف الكشف عن الجهات التي تُتهم بإطالة أمد النزاع في اليمن.