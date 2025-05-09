شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يدعو أحمد الميسري لهذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، إن "المجلس مد يديه بكل صدق لكل الجنوبيين، حتى أولئك الذين اختلفوا معه"، مؤكداً أن الهدف هو "التواصل مع الجميع دون إقصاء أو تهميش".

وجاء ذك في تغريده له في منصة (إكس) "لقد وجهتُ شخصياً رسائل واضحة لأخي المهندس أحمد الميسري، بهدف التقارب والتفاهم"، موضحاً أن تسميته له بـ"أخي" تأتي "ردًا على بعض الظنون التي تشير إلى عدم إمكانية التواصل معه".

وفي ختام حديثه، شدد بن بريك على أن "المجلس الانتقالي ليس حزباً بل كيان جامع لكل الجنوبيين"، دون أن يوضح بالتفصيل الرؤية السياسية أو التنظيمية للانتقالي في هذا السياق.

وتركت هذه التصريحات مجالاً لتأويلات عدة من قبل المراقبين حول طبيعة العلاقة بين المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات الجنوبية، وآليات تحقيق الوحدة والتواصل التي يتحدث عنها المتحدث.

كانت هذه تفاصيل خبر هاني بن بريك يدعو أحمد الميسري لهذا الأمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.