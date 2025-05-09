شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الوزراء الجدد كلهم من مكون سياسي واحد!!.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار منشور للصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته في "فيسبوك" تفاعلًا بعد كشفه عن هوية الجهة التي رشّحت نواب الوزراء الذين صدر بهم قرار رئاسي مساء أمس.

وقال أنيس: "نواب الوزراء الذين صدر قرار رئاسي بتعيينهم الليلة جميعهم تم ترشيحهم من المجلس الانتقالي الجنوبي"، في إشارة إلى أن التعيينات جاءت كجزء من اتفاقات تقاسم السلطة بين المكونات السياسية في اليمن.

وأشار إلى أن هذا التوجه لن يكون الأخير من نوعه، مضيفاً: "ومن المتوقع صدور قرارات خلال الفترة القادمة بتعيين نواب في وزارات أخرى من ترشيح باقي المكونات السياسية"، ما يعكس استمرار التفاوض على تقاسم النفوذ في الحكومة اليمنية.

وتُفهم هذه التعيينات ضمن سياق سياسي حساس تعيشه البلاد، يُحاول فيه كل طرف تأكيد حضوره داخل مؤسسات الدولة.



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