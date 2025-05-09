شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:تحليق طيران حربي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بسماع تحليق لطائرة حربية بسماء عدن فجر اليوم

وبحسب مواطنون فانه سمع صوت تحليق طائرة حربية بسماء عدة مناطق بعدن فجر اليوم.

ولم تعرف الجهة التي تتبعها الطائرة هذه

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