شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تفجرها في وجه زعيم الحو ثيين وتؤكد: مجرد "صورة وصوت" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن وزير الإعلام معمر الإرياني هجوماً لاذعاً على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بمناسبة مرور عشر سنوات على الانقلاب، واصفاً إياه بأنه مجرد "صورة على الشاشة" و"صوت مسجل يتردد في الفراغ".
وقال الإرياني: "عشر سنوات من عمر الانقلاب، وما زال المدعو عبدالملك الحوثي مجرد صورة على الشاشة، مجرد صوت مسجل يتردد في الفراغ. زعيم مليشيا ارهابية، لا يُرى، ولا يُعرف له مكان، لكنه يغرق البلد بالحروب والدمار".
وأضاف: "منذ عقد من الزمن، وعناصر المليشيا الحوثية يُساقون إلى جبهات الموت، وتشعل الحروب، وتُستدعى الضربات العسكرية، ويُدمر الوطن قطعة قطعة، بينما عبدالملك الحوثي مختبئ في إيران او في جرف من جروف صعدة؟!"
واعتبر الإرياني أن زعيم الحوثيين يقود "مليشيا إرهابية" من مخبئه غير المعلوم، بينما يدفع باليمنيين إلى أتون الحرب ويدمر البلاد.
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