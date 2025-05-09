شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خدع واتساب الجديدة لسرقة الأموال عبر انتحال شخصيات الأبناء والان مع التفاصيل

تجددت تحذيرات المستخدمين من عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتساب، حيث يعتمد المحتالون على حيل عاطفية لخداع الأمهات. وتبدأ الرسالة عادةً بعبارة "مرحبا أمي، لقد تعطل هاتفي"، تليها قصة مؤثرة تدفع الأمهات إلى التصرف السريع وإرسال المال دون تفكير.

استنادًا إلى تقرير نشرته صحيفة الغارديان، قام المحتالون بانتحال شخصية أحد الأبناء لإرسال رسائل عاجلة، مستغلين مشاعر القلق والتوتر لدى الأمهات. في إحدى الحالات، قام المحتال بإرسال رسالة يدّعي فيها تعطل هاتفه وطلب تحويل مبلغ مالي لتسوية فاتورة عاجلة. لكن أم الضحية، التي لم تدرك أنها تتحدث مع محتال، أدركت الحقيقة عندما تذكرت أن ابنتها، التي يُفترض أنه يتحدث باسمها، لم تمتلك هاتفًا.

كما أظهر تقرير من بنك "سانتاندير" أن المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم أبناء العملاء كانوا الأكثر نجاحًا في هذه العمليات، مما يبرز تطور أساليب الاحتيال. وذكر كريس آينسلي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال في البنك، أن المحتالين يستخدمون تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات وإرسال رسائل مزيفة، مما يجعل الاحتيال يبدو أكثر واقعية.

لذلك، يُنصح المستخدمون بالتحقق من هوية المتحدثين قبل إرسال أي أموال، والتواصل مباشرة مع الأشخاص الذين يُزعم أنهم بحاجة للمساعدة.