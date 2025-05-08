شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات مهرجان حات السنوي للمحالبة بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأربعاء - 7 مايو 2025 | المهرة - حات

اختتمت مساء الأربعاء فعاليات مهرجان حات السنوي للمحالبة في محافظة المهرة، بحضور رسمي وشعبي لافت، تقدّمه عدد من مدراء العموم والمشايخ، والشخصيات الاجتماعية من مديرية حات، وذلك برعاية كريمة من عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ راجح سعيد باكريت.

افتُتح الحفل الختامي بكلمة ألقاها مدير عام مديرية حات، الشيخ محسن مشخفي بلحاف، الذي عبّر عن بالغ شكره وتقديره لراعي المهرجان الشيخ راجح باكريت، مشيداً بجهوده المستمرة في إحياء تراث وتاريخ محافظة المهرة.. مؤكداً على أهمية الإبل في حياة الإنسان العربي، سواء من حيث قيمتها التراثية أو فوائدها الصحية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ودعم مربي الإبل.

ودعا في ختام كلمته إلى تبنّي مثل هذه المبادرات على مستوى المحافظة، مباركاً نجاح المهرجان ومهنئاً جميع الفائزين.

ومن جانبه، نقل رئيس اتحاد شباب الغد، الشيخ سالم بلحاف، كلمة الشيخ راجح باكريت، الذي عبّر عن سعادته بنجاح المهرجان، موجهاً شكره للمشاركين واللجان المنظمة، ومؤكّداً التزامه المتواصل بدعم الفعاليات التي تحفظ التراث الشعبي وتعزز الهوية الثقافية والتاريخية للمهرة.

ويُعد مهرجان حات للمحالبة أحد أبرز الفعاليات التراثية في محافظة المهرة، وقد تضمن هذا العام باقة من الأنشطة الثقافية والفنية والأمسيات الشعبية التي عكست غنى التراث المهري وأصالته.

واختُتم المهرجان بتكريم الفائزين في مسابقة المحالبة، حيث تم توزيع ست سيارات للفائزين بالمراكز الأولى، إلى جانب جوائز نقدية وعينية قيّمة، وسط أجواء احتفالية مميزة وتفاعل كبير من الحضور.