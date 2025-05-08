شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف اليوم...الريال اليمني.. تحسن مفاجئ في عدن وتراجع مثير في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني، اليوم الخميس 8 مارس 2025، تحسنًا ملحوظًا في العاصمة المؤقتة عدن مقابل العملات الأجنبية، في حين حافظ على استقراره النسبي مع تراجع طفيف في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء.
ففي عدن، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية من 2582 ريالًا إلى 2548 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 2515 ريالًا. كما سجل الريال السعودي تراجعًا أيضًا، حيث بلغ سعر الشراء 662 ريالًا والبيع 668 ريالًا.
أما في العاصمة صنعاء، فقد استقر الدولار عند سعر شراء 535 ريالًا، وبيع 537 ريالًا، بينما تراوح سعر صرف الريال السعودي بين 139.80 للشراء و140.20 للبيع.
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