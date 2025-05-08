شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى: تفاصيل ما سيعلن عنه ترامب أثناء زيارته للشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤولان أمريكيان عن مفاجأة كبيرة من الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن يُعلن عن قرار تاريخي يقضي بتغيير التسمية الرسمية للمياه الخليجية من "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي".

وبحسب تصريحات ترامب، سيكون هناك إعلان ضخم خلال الجولة التي سيبدأها الأسبوع المقبل، من المقرر أن تشمل السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو.

تسمية الخليج العربي تأتي بعد مساعٍ متقدمة من الدول العربية التي تطالب بتغيير التسمية التاريخية التي لطالما كانت تُعرف بـ"الخليج الفارسي". وتُضاف هذه الخطوة إلى التحركات السياسية التي تشهدها المنطقة في ظل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

ويُنتظر أن يتسبب هذا الإعلان في تأثيرات كبيرة على العلاقات الدولية في المنطقة، ويُعد مؤشرًا آخر على التقارب بين الولايات المتحدة والدول الخليجية بعد سنوات من التوترات.