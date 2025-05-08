شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يستقبل أبطال مجموعة مدارس النبراس وسماء عدن الفائزين ببطولة العرب للروبوت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

استقبل القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، الأستاذ/ حاشد الهمداني أبطال مجموعة مدارس النبراس وسماء عدن النموذجية، الحائزين على لقب بطل العرب في البطولة العربية الخامسة عشرة للروبوت، والتي أقيمت في تونس.

وقد قدّم الأبطال أداءً متميزًا، توّج بفوزهم بالمركز الثاني والثالث على مستوى الوطن العربي.

وخلال اللقاء، عبّر الهمداني عن فخره واعتزازه بما حققه الطلاب من إنجاز عربي مشرّف، مؤكداً أن هذا الفوز يجسد القدرات الإبداعية التي يتمتع بها الشباب اليمنيين رغم التحديات.

كما اعلن الهمداني عن تكفل كاك بنك بتكلفة النقل الجوي للطلاب أثناء مشاركتهم بالبطولة القادمة (البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي ROBOFEST ARABIA) التي ستكون خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2025.

من جانبهم، عبّر الطلاب الفائزون عن سعادتهم بهذا الاستقبال والتكريم، مؤكدين أن الفوز هو ثمرة جهد جماعي وتدريب مكثف، وقال أحد الطلاب: "شعرنا بالفخر ونحن نرفع علم اليمن بين أكثر من 500 فريق و15 دولة عربية، هذا الفوز هو رسالة أمل لكل شاب يمني"

كما عبّر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس سماء عدن والنبراس النموذجية الأستاذ/ عادل سيدو، عن شكره وتقديره لكاك بنك على هذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص للمواهب الشابة يمثل رافعة حقيقية للنهوض بالتعليم والابتكار في اليمن. وأضاف: "طلابنا أثبتوا أن التميز لا يعرف حدودًا، وأن الطموح يمكن أن يحلّق عالياً حتى في أصعب الظروف."

واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية وتوزيع شهادات تقدير للطلاب ومبالغ مالية تشجيعية، في أجواء احتفالية عكست روح الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المتميز.