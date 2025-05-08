شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية مرتقبة بتعيين ١٠ نواب وزراء في الحكومة اليمنية(اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:قرارات مرتقبة بتعيين 10 نواب وزراء في الحكومة اليمنية واضاف:وجاءت الأسماء المرشحة على النحو التالي: 1. عميد ركن/ مجاهد أحمد صالح الحزورة – نائب وزير الداخلية 2. مجاهد بن عفرار – نائب وزير المياه والبيئة 3. د. محمد عبده حسن دهني – نائب وزير المالية 4. سعيد بكران – نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة 5. ذياب بن محسن بن معيلي – نائب وزير النفط والمعادن 6. سعد محمد سعد – نائب وزير العدل 7. جمال محمود عبدالرحمن المشرعي – نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي 8. معين محمود – نائب وزير الإدارة المحلية 9. محمد باسردة – نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

10. أنور العمري – نائب وزير الأوقاف والإرشاد

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