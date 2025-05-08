شكرا لقرائتكم خبر عن براءة غير متوقعة في قضية قتل تهز صنعاء...كاميرا المراقبة تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - برّأت كاميرا مراقبة سائقًا في العاصمة صنعاء من تهمة قتل رجل، بعد أن كشفت التسجيلات المصورة تفاصيل الواقعة كاملة وأزالت أي شبهة اعتداء أو دهس من جانبه.

وحصل "المشهد اليمني" على لقطات الفيديو التي وثقت الحادث بشكل دقيق، حيث أظهرت رجلًا يسير على مقربة من الطريق قبل أن ينهار فجأة ويسقط أرضًا دون أي تدخل من السيارة المارة بجانبه.

وقد تبين لاحقًا أن سبب الوفاة ناتج عن نوبة قلبية مفاجئة ألمت بالرجل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد احتجزت السائق في بداية الأمر للاشتباه في تورطه بوفاة الرجل. إلا أن العثور على تسجيلات كاميرا المراقبة التي رصدت الحادثة لحظة بلحظة، ساهم بشكل حاسم في إجلاء الحقيقة وتبرئة السائق من التهمة الموجهة إليه.

وقد أثارت هذه الواقعة استحسانًا واسعًا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالدور الحيوي الذي تلعبه كاميرات المراقبة في إظهار الحقائق وحماية الأفراد من الاتهامات الباطلة. ودعا العديد منهم إلى توسيع نطاق تركيب هذه الأنظمة في مختلف الشوارع والمناطق العامة لضمان توثيق الأحداث بدقة وحماية حقوق الأبرياء.