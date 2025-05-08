شكرا لقرائتكم خبر عن في غارة جوية جنوب صنعاء...مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من المسؤولين العسكريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية مطلعة، اليوم، بمقتل القيادي البارز في مليشيا الحوثي الإرهابية "أبو عقيل"، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين العسكريين التابعين للمليشيا، في غارة جوية نفذتها مقاتلات امريكية على منطقة تُدعى "بدروم" في مديرية عصر جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت المصادر أن القيادي أبو عقيل، الذي يشغل منصب المسؤول اللوجستي للقوة النوعية التابعة لجماعة الحوثي، كان من بين القتلى الذين سقطوا في الغارة الجوية التي استهدفت تجمعاً عسكرياً للمليشيا في المنطقة المذكورة.

وأشارت إلى أن من بين القتلى أيضاً كلاً من:

عبدالحفيظ الهلالي ، قائد مجموعة الصواريخ.

زكريا حجر ، مسؤول منظومة الصواريخ.

أحمد الجوهري ، أحد كوادر قيادة الدفاع الجوي.

عبدالملك أبو طالب ، المسؤول عن قطاع القيادة والسيطرة في إحدى الوحدات العسكرية التابعة للمليشيا.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من قبل مليشيا الحوثي حول الحادثة، إلا أن المصادر ترجّح أن تكون الغارة قد وجهت ضربة موجعة للبنية القيادية والعسكرية للمليشيا في ظل فقدانها عدداً من أبرز الكوادر التقنية والميدانية خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، امريكا او اسرائيل، مسؤوليتهما عن الغارة حتى ساعة إعداد الخبر، إلا أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي تستهدف ما يُوصف بـ"القدرات النوعية" للمليشيا الحوثية في مختلف الجبهات.