شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية اليمنية تعلن: سنعيد مطار صنعاء في هذا الوقت استعدادا لموسم الحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �يان صادر عن الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء

تود الخطوط الجوية اليمنية أن تتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لجميع من بعث بخطابات دعم ومؤازرة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشركة، إثر الاعتداء السافر على طائرات الشركة في حرم مطار صنعاء الدولي.

إن هذا الدعم الشعبي والوطني غير المسبوق مع الناقل الوطني للجمهورية اليمنية ليؤكد مدى التلاحم والروح الوطنية التي يتمتع بها جميع أبناء هذا الشعب العريق.

وتؤكد الخطوط الجوية اليمنية أنها عازمة على إعادة التشغيل في أقرب فرصة، حيث إن التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة النقل الموقرة والهيئة العامة للطيران المدني يتم على مدار الساعة. ونتقدم لجميع كوادر الوزارة والهيئة بخالص عبارات الامتنان على كل تلك الجهود الصادقة لإعادة الجاهزية لمطار صنعاء الدولي في أسرع وقت ممكن.

ونهيب بجميع عملائنا الكرام أن يظلوا على تواصل مع الإدارات ذات العلاقة لترتيب وإعادة جدول رحلاتهم، بما يتفق مع الوضع الراهن.

كما أن الخطوط الجوية اليمنية قد شكّلت خلية أزمة وغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات والتحضيرات لموسم الحج، وسنبذل قصارى جهدنا لنتمكن من التشغيل وفقاً للجداول المعتمدة.

ولا ننسى أن نتقدم بموفور عبارات الشكر والتقدير والإحترام لكل موظفي الشركة، على وفائهم وولائهم المطلق للشركة الوطنية الأولى في اليمن. وسوف نبادلهم وفاءً بوفاء، ونحن أقوياء متماسكون بتكاتف أبناء الشركة، ومحبة وإخلاص عملائنا الأكارم.

قد يتمكن العدوان من الاعتداء على أصولنا، لكنه لن يتمكن إطلاقاً من الاعتداء على أصالتنا.

دامت اليمن بعز وشموخ وإباء.



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