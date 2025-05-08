شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية لاذعة في أول رد على اعتراف سريع بهذا الامر: ذهنوه ياجماعة او اعملوا له نكز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم من البيان العسكري الأخير لجماعة الحوثيين، الذي أعلنوا فيه استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وأهداف إسرائيلية. ووصف الكميم البيان بأنه "نسخ ولصق" من بيانات سابقة، متهكماً بأن المتحدث العسكري الحوثي، العميد يحيى سريع، "استهدف ترومان للمرة الـ16000"، في إشارة إلى تكرار الادعاءات دون دلائل ملموسة.

وأضاف الكميم، في تعليقه الساخر، أن الحوثيين "لم يُبلغوا" بما وصفه بـ"استسلام" حلفائهم، داعياً إلى "تنبيه" سريع أو "نكزه" لإعلامه بأن "أصحابه استسلموا وعادوا أحباباً من جديد"، في إشارة إلى التغيرات السياسية أو الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة.

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