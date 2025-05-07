شكرا لقرائتكم خبر عن حرب المليارديرات في الفضاء: بيزوس ومنافسة شرسة مع ماسك على النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل

سلّط تقرير حديث لموقع "إنسايد أوفر" الإيطالي الضوء على التنافس القوي بين عمالقة التكنولوجيا، جيف بيزوس وإيلون ماسك، في سوق النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية. المشروع الطموح الذي أطلقته أمازون في عام 2019، والذي يحمل اسم "كويبر"، يهدف إلى إطلاق أكثر من 3.200 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، مما يوفر خدمة النطاق العريض بأسعار تنافسية، موجهة بشكل خاص للمناطق النائية.

تجاوز الاستثمار في هذا المشروع عشرة مليارات دولار، حيث يسعى بيزوس للاستفادة من إمبراطوريته التجارية وموارد شركته الفضائية "بلو أوريجن". يأتي هذا التوجه في وقت تحتدم فيه المنافسة مع شبكة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، التي تضم أكثر من 8.000 قمر صناعي وتخدم أكثر من خمسة ملايين عميل في 125 دولة.

التحدي الذي يواجه بيزوس هو أنه في الوقت الذي أطلق فيه ماسك أولى أقمار "ستارلينك" في 2019، كانت أمازون لا تزال تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، مما أخر إنتاج وإطلاق أقمارها. المجموعة الأولى من أقمار "كويبر"، والتي تتكون من 27 قمرا، لم تُطلق سوى مؤخرًا بواسطة صاروخ "أطلس V"، مما يضع بيزوس في سباق مع الزمن.

تعتبر لجنة الاتصالات الفيدرالية أن أمازون ملزمة بإطلاق 1.618 قمرًا بحلول يوليو 2026، وهو ما يتطلب حوالي 95 عملية إطلاق شهريًا. هذا التحدي يتعزز بسبب الصعوبات في الإنتاج، حيث لم تتمكن أمازون حتى الآن من إنجاز سوى عدد قليل من الأقمار.