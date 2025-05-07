شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادات حو ثية بارزة في صنعاء (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة مقتل القيادي الحوثي البارز أبو عقيل، المسؤول اللوجستي للقوة النوعية التابعة لجماعة الحوثي، إلى جانب أربعة قيادات عسكرية أخرى، في غارة جوية استهدفت منطقة بدروم بمنطقة عصر جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء. ووفقاً للمصادر، شملت الخسائر عبدالحفيظ الهلالي (قائد مجموعة الصواريخ)، زكريا حجر (مسؤول منظومة الصواريخ)، أحمد الجوهري (قيادة الدفاع الجوي)، وعبدالملك أبو طالب (مسؤول القيادة والسيطرة).



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