عاجل: الحو ثيون يعترفون رسميا بهذا الامر قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي بياناً عسكرياً، أعلنت فيه تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عدداً من العمليات العسكرية، شملت استهداف مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وهدفاً وصفته بـ"الحيوي" للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، إضافة إلى عملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وجاء الإعلان عبر المتحدث العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان بُث في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت صنعاء.



كريتر سكاي تنشر نصه كما جاء:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة..

نفذَ سلاحُ الجوُّ المسيرُ عمليتينِ عسكريتينِ الأولى استهدفتْ مطارَ رامون التابعَ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بطائرتينِ مسيرتين.

والأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ يافا.



وفي إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا العزيزِ المجاهدِ المؤمنِ الصامد، نفذَتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعية استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ "ترومان" وعدداً من القطعِ الحربيةِ التابعةِ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

ونتجَ عن العمليةِ ما يلي:

- إفشالُ هجومٍ جويٍّ كانَ العدوُّ الأمريكيُّ يُحضرُ لتنفيذهِ على بلدِنا.

- سقوطُ طائرةٍ أمريكيةٍ إف 18 بسببِ حالةِ الإرباكِ والذعرِ الذي وصلَ إليه العدوُّ أثناءَ عمليةِ الاستهداف.

- هروبُ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "ترومان" إلى أقصى شماليِّ البحرِ الأحمر.

نُفذتْ هذه العمليةُ قبلَ إعلانِ العدوِّ الأمريكيِّ وقفَ عدوانِه على بلدِنا وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها لن تترددَ في تنفيذِ ضرباتٍ قاسيةٍ وموجعةٍ للعدوِّ الأمريكيِّ في حالِ عودتهِ للعدوانِ على بلدِنا.

شعبُنا اليمنيُّ العظيمِ في موقفِ الحقِّ يجاهدُ في سبيلِ اللهِ ويؤدي واجباتِه الدينيةَ والأخلاقيةَ والإنسانيةَ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وتجاهَ كافةِ شعوبِ وبلدانِ الأمةِ العربيةِ والإسلاميةِ رفضاً للخضوعِ والخنوعِ ولن يتراجعَ أو يستسلمَ مهما كانتِ التداعيات.

ليطمئنَ شعبُنا العزيزُ المؤمنُ المجاهدُ أنَّ القواتِ المسلحةَ تمتلكُ من القدراتِ العسكريةِ ما يجعلُها بالتوكلِ على اللهِ قادرةً على الردِّ المناسبِ على العدوانِ الإسرائيلي.

مستمرونَ في حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وحظرِ الملاحةِ الجويةِ على مطارِ اللد.

عملياتُنا مستمرةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها



على العهدِ باقونَ ومستمرونَ، الدمُ بالدمِ، مع غزةَ وفلسطينَ حتى النصرِ إن شاءَ الله.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 9 من ذي القعدة 1446للهجرة

الموافق للـ 7 مايو 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية