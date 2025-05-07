شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن اليمن...بيان سعودي هام وطارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء، عن ترحيبها بالبيان الصادر من سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار بين امريكا والحوثيين.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية السعودية: "نعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية".

وجددت المملكة دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

ومساء امس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن الجهود والمباحثات التي قامت بها مؤخراً بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد العسكري وتهيئة الأجواء للحل السياسي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يتضمن وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضمن حرية وسلامة حركة الشحن التجاري الدولي، موضحة أن "هذه الخطوة تمثل بداية لمستقبل أكثر استقراراً في المنطقة".