شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يقود تحركًا حاسمًا بشأن اليمن..السعودية تُصعّد دعمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى وزير الدفاع السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء اليمني المعيّن حديثاً، الدكتور سالم بن صالح بن بريك، في العاصمة الرياض، لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية والمستجدات الإقليمية ذات الصلة.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين من البلدين الشقيقين، أكد الأمير خالد بن سلمان موقف المملكة العربية السعودية الثابت في دعم الحكومة اليمنية الجديدة، ومساندة الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

وشدد سموه على أن دعم المملكة للحكومة اليمنية ينبع من إيمانها العميق بأهمية تعزيز الشرعية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويضمن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

كما نقل وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء تحيات القيادة السعودية إلى رئيس الوزراء اليمني الجديد، معبراً عن خالص التهاني بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الجسيمة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها بلاده.

وأكد الأمير خالد وقوف المملكة إلى جانب اليمن في هذه المرحلة المفصلية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الجديدة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى استعداد الرياض لمواصلة دعمها السياسي والمادي لإسناد هذه الجهود.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليمني عن بالغ شكره وتقديره لمملكة السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما تقدمه من دعم لا محدود لليمن وشعبه، مؤكداً أن هذا الدعم التاريخي كان ولا يزال ركيزة أساسية في تعزيز صمود الدولة اليمنية، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار بن بريك إلى أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المملكة العربية السعودية على دعم الحل السياسي في اليمن، وتعزيز استقرار المنطقة، ومواجهة كل ما يهدد الأمن الوطني والعربي