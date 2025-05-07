شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم تغيير مسمى ‘‘الخليج’’ خلال زيارته إلى السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتزم إطلاق تسمية رسمية للخليج العربي، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بدلًا من التسمية السائدة في بلاده "الخليج الفارسي".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم الإعلان خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، اعتماد تسمية "الخليج العربي" أو "خليج العرب" بدلاً من تسمية "الخليج الفارسي" داخل الولايات المتحدة،.

وتدفع الدول العربية باتجاه تغيير الاسم الجغرافي للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، في حين تتمسك إيران بصلتها التاريخية بهذا الخليج.

وتحدث المسؤولان الأميركيان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة مسائل حساسة. ولم يرد كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي فوراً على الرسائل التي تطلب تعليقاً. ويُعرف المسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران باسم "الخليج الفارسي" على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، رغم أن استخدام تسمية "خليج العرب" أو "الخليج العربي" هو السائد في العديد من دول الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة الإيرانية، التي كانت تُعرف سابقاً ببلاد فارس، قد هددت في عام 2012 بمقاضاة شركة "غوغل" بسبب قرارها بعدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها. وفي خرائط غوغل داخل الولايات المتحدة، يظهر هذا المسطح المائي تحت اسم "الخليج الفارسي (الخليج العربي)"، بينما تسميه خرائط "آبل" فقط بـ"الخليج الفارسي". ويمكن لترامب أن يغير الاسم لأغراض رسمية داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع أن يفرض على بقية العالم استخدام الاسم نفسه.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، السبت الماضي، نقلا عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، قولهم إن الرئيس الأميركي يخطط للمشاركة في قمة مع قادة دول الخليج خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مايو/ أيار الجاري. وستكون هذه الزيارة الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه الفترة الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني 2025.

وبحسب "الموقع" ذاته، فإن زيارة ترامب تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الإدارة الأميركية لملف التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الولايات المتحدة ودول الخليج. وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم توجيه دعوة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور القمة. وأضاف أنه ينتظر أن يصل ترامب إلى السعودية في 13 مايو لعقد لقاءات ثنائية، فيما ينتظر انعقاد القمة صبيحة اليوم التالي، حسبما نقله "العربي الجديد".

كما أشار الموقع، نقلا عن مسؤول عربي، إلى أنه لا توجد أي خطط حالياً لتوجيه الدعوة لقادة دول عربية أخرى لحضور القمة، لكن ذلك يظل قابلاً للتغيير. وبعد القمة، كما أورد "أكسيوس"، سيتوجه ترامب إلى الدوحة لعقد لقاء رسمي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي 15 مايو، سيزور أبوظبي حيث سيلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، فيما قال البيت الأبيض إن تفاصيل الزيارة سيكشف عنها رسمياً قريباً.