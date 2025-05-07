شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قتلى بضربة عسكرية سعودية على الحو ثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ٦ بضربة عسكرية سعودية على صعدة. واستهدف قصف مدفعي منطقة المجمع بمديرية منبه الحدودية



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