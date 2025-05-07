شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يكشف عن الرسالة التي تم ابلاغ ترامب بها حتى أعلن وقف الهجمات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين القيادي الحوثي مهدي المشاط بأنه تم إبلاغ أمريكا بشكل غير مباشر بأن استمرار التصعيد الأمريكي ستؤثر على زيارة ترامب الى السعودية والإمارات ، في إشاره إلى استهدافه . جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة سبأ التابعة للحوثيين على لسان المشاط حيث قال : " أبلغنا الأمريكي بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة المجرم ترامب للمنطقة، ولا شيء غير هذا ابلغناهم به". وأشار المشاط بقوله حسب تصريح للوكالة : أنه إذا أراد المجرم ترامب وقف عدوانه وتعويض ما خلفه فهذا راجع إليه.( حسب ما جاء في تصريحه ) .

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