شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حوثي يتوعد بتصفية قيادات من الجماعة ويصفهم بـ"الزنادقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد مسؤول حوثي بارز، يشغل منصبًا بارزًا وعضوية في مجلس الشورى التابع للجماعة، بتصفية نائب وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، والنائب العام، متهمًا إياهما بالتدخل في مسار القضاء والضغط لعرقلة قضية جنائية تخصه.

وقال القيادي الحوثي علي ناصر العرجلي، عضو مجلس الشورى في حكومة الحوثيين ووكيل وزارة الصحة الحوثية، في منشور على صفحته بفيسبوك إن القياديين الحوثيين سعوا لحماية القاتل المتهم بندر العسل، المتورط في جريمة مقتل شقيقه قبل عامين، ومنعوا محاكمته، بتوجيهات من عبد المجيد الحوثي، رئيس هيئة الأوقاف التابع للجماعة، والذي وصفه العرجلي بـ"القاتل الزنديق".

وأشار العرجلي إلى أن ملف بندر العسل لا يزال معلّقًا رغم مرور سنوات على الجريمة، متهمًا القيادات القضائية والأمنية في الجماعة بعرقلة سير العدالة وتوفير الحماية للمتورطين.

وتوعّد العرجلي بالانتقام من أسرتي نائب وزير الداخلية والنائب العام في حال استمر تدخلهم في قضية شقيقه، مؤكدًا أن السكوت عن الجريمة لم يعد ممكنًا.

يأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة من الخلافات والصراعات المتصاعدة بين قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، والتي بدأت تطفو إلى السطح بشكل متكرر، ما يعكس حجم الانقسام والتنافس داخل أروقة سلطة الجماعة.



