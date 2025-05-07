شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة عن اشتباكات رجل الأعمال الشيباني في تعز...نزاع عائلي يتحول إلى مواجهة مسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفه، بين رجل الأعمال المعروف أحمد عبدالله الشيباني وأولاده في مدينة تعز، إثر خلافات عائلية تصاعدت إلى مواجهات داخل نطاق منشآت مجموعة الشيباني الصناعية.

وقالت مصادر محلية لبوابتي إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أربعة من أفراد حراسة المصانع بجروح متفاوتة، فيما سادت حالة من التوتر والذعر في محيط المنطقة الصناعية. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات تدور حول مسائل مالية وإدارية تتعلق بإدارة المجموعة، وسط غياب أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية حتى الآن.

وبحسب المصادر، فقد تفجّرت الخلافات خلال الأيام الماضية بعد محاولة بعض الأبناء فرض تغييرات إدارية في هيكل الشركة دون موافقة والدهم، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل أروقة المجموعة، خاصة في ظل انقسام العاملين والموظفين بين الطرفين.

يُذكر أن مجموعة الشيباني تُعد من أبرز المؤسسات الصناعية والتجارية في تعز، وتضم عدداً من المصانع والشركات التي توظف مئات العاملين، ما يجعل أي توتر داخلي فيها ينعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في المدينة.