شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تعرض له مطار صنعاء من دمار هائل لمختلف صالاته وساحاته ومدرجاته وطائراته (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض مطار صنعاء لدمار هائل وغير مسبوق نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي أخرجته عن الخدمة تماما مساء أمس الثلاثاء، ودمرت طائرات لليمنية وأخرى عسكرية كانت فيه.. ورصد محرر مراقبون برس عن قناة الحدث

وفق مصادر عمالية اكدت أن الدمار طال مختلف ممتلكات وموجودات ومكونات المطار ومدارجه وساحاته وانه بحاجة إلى عدة سنوات لاعادته إلى العمل والخدمة مجددا..



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