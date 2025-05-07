شكرا لقرائتكم خبر عن وسيط الاتفاق السري.. سلطنة عمان ببيان رسمي تكشف عن أهم نقاط اتفاق (الأمريكي - الحوثي) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخارجية العمانية، يوم الثلاثاء، أن جهود الوساطة التي قادتها سلطنة عمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار بين الأطراف.

وذكر بيان رسمي صادر عن الخارجية العمانية أن الاتفاق يقضي بعدم استهداف أي من السفن في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة وسلاسة حركة الشحن التجاري الدولي.

وأكدت سلطنة عمان أن هذه الخطوة جاءت ثمرة لنهجها القائم على الحوار والبناء، معربة عن شكرها لجميع الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذا المسار، ومبدية أملها في أن تسهم هذه التفاهمات في إحراز تقدم على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، وتعزيز فرص السلام والعدالة والازدهار في المنطقة.

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