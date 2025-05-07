شكرا لقرائتكم خبر عن اندلعت الحرب وأمريكا تتدخل!!.. قصف متبادل وعنيف بين (الهند وباكستان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على "ضربات جوية" نفّذتها الهند في "ثلاث مناطق" في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه فجر الأربعاء، مشيرا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12

وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وسط توترات متصاعدة بين الدولتين على خلفية هجوم شنه مسلحون في الجزء الخاضع للهند من كشمير.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.

ونقلا عن شهود عيان لرويترز، انقطع التيار الكهربائي عن المدينة بعد سلسلة من الانفجارات عن مدينة مظفر آباد (عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير).

وأعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أنّ ثلاثة مدنيّين على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في باكستان فجر الأربعاء في قصف صاروخي هندي. وقال الوزير إنّ الجيش الهندي "استهدف مواقع عدّة كلّها مدنيّة... لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل ثلاثة مدنيّين بينهم طفل".

وقال شهود وشرطي في موقعين على الحدود في الشطر الهندي من كشمير إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية وقصفا مدفعيا مكثفا بالإضافة إلى تحليق طائرات في الجو.

الهند.. "تحققت العدالة"

وقالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إن الجيش شن (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير. وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

وأعلنت أن قواتها شنّت "ضربات دقيقة" على تسعة مواقع تضم "بنى تحتية إرهابية" في باكستان، وذلك بعد أيام من اتهامها إسلام أباد بتنفيذ هجوم دام في الجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه.

وقالت الحكومة في بيان "قبل قليل، أطلقت القوات الهندية عملية (...) ضربت خلالها بنية تحتية في باكستان" وإقليم كشمير "حيث حصل التخطيط وقيادة الاعتداءات الإرهابية" ضد الهند.

وقال بيان الحكومة الهندية "عملنا محدّد الأهداف ومتوازن ويهدف الى تجنّب أي تصعيد"، وأضاف أن الردّ اتّسم بـ"كثير من ضبط النفس".وتابعت الحكومة "تعهدنا بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، وهذا ما فعلناه".

وبعد الضربات الهندية، قال الجيش في منشور على منصة إكس "تحققت العدالة".

وأغلقت باكستان مجالها الجوي لمدة 48 ساعة، مما سيؤدي إلى تعليق وصول ومغادرة الرحلات الداخلية والدولية، بحسب قناة "سماء". ووفقا لها، فإن مطار إسلام آباد الدولي مغلق ويتم تحويل جميع الرحلات إلى مطار كراتشي.

وأكدت القناة أن باكستان ضربت أهدافًا في الهند كإجراء رد.

ترامب يدعو لوقف القتال سريعا

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن "يتوقف سريعا جدا" القتال بين الهند وباكستان. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "إنه لأمر مؤسف. كما تعلمون، لقد كانوا يتقاتلون لعقود وقرون عديدة. في الواقع، إذا ما فكّرتم في الأمر حقا، آمل فحسب أن يتوقف هذا الأمر سريعا جدا"، مشدّدا على أنّه علم لتوّه بنبأ اشتعال القتال بين البلدين.

وأصبحت باكستان والهند على شفير الحرب منذ 22 أبريل بعد اعتداء تسبّب بمقتل 26 شخصا في مدينة باهالغام في الجزء الهندي من إقليم كشمير.

ونفت باكستان اي تورط لها في العملية.