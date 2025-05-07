عاجل:وسط إستنفار كبير..هجوم مباغت على جماعة الح'وثيين

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عدن - ياسمين التهامي - شن مسلحين مجهولين الان هجوم مباغت على نقطة الشجرة التابعه لما يسمى بالأمن الوقائي بمليشيات ‎#الحوثي شرق الحزم بمحافظة ‎#الجوف ولا تزال الاشتباكات مستمره حتى اللحظه

وقال سكان محليين لموقع منبر الاخبار في هذه النقطة قتلت المليشيات عدد من رجال الجوف آخرهم قبل يومين.



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