شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:ترامب:أمرنا الجيش بوقوف استهداف الحو ثيين وهذا ماسيحدث بحالة تم الهجوم على اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ترمب: أمرنا الجيش للتو بوقف الهجمات على #الحوثيين واضاف: سأناقش موضوع هجمات #الحوثيين على إسرائيل إذا حدث شيء

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