شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هجوم عنيف لمسلحين مجهولين قبل لحظات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر محلية وقوع هجوم عنيف شنه مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء، على نقطة الشجرة التابعة لما يسمى بـ "الأمن الوقائي" التابع لمليشيات الحوثي، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأفادت المصادر بأن الاشتباكات بين المسلحين المجهولين وعناصر الحوثي في النقطة الأمنية لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
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