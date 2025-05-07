شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يلوح في الأفق...صالح يؤكد: صور الشهداء ستملأ صنعاء قريبًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطاب ناري من قلب مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، أطلق عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، وعدًا صارمًا باقتراب معركة الحسم ضد ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن تحرير صنعاء وكل شبر من أرض اليمن أصبح "مسألة وقت لا أكثر".



جاء ذلك خلال تقديمه العزاء في رحيل المناضل عبدالرحمن حجري، أحد أبرز رموز الحراك التهامي والمقاومة ضد المشروع الإيراني، حيث شدد طارق صالح على أن "أرواح الشهداء ستحتفل معنا بيوم النصر من عليائها، وستُرفع صورهم في صنعاء والحديدة وصعدة وكل قرية شردهم الحوثي منها".



وأكد طارق صالح أن قضية اليمنيين واحدة، وأن المعركة القادمة ستكون فاصلة، ولن تعيقها خلافات حزبية أو حسابات ضيقة، داعيًا كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج إلى الاستعداد والانضمام إلى معركة استعادة الدولة والكرامة.



واختتم قائلاً: "نعد شهداءنا بأننا سنقرأ الفاتحة في ميادين النصر، وسنرفع راياتهم من صنعاء حتى صعدة.. الحوثي هو عدو الجميع، واليمنيون موحدون لإسقاطه مهما طال الزمن"