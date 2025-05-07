شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخارجية الأمريكية تكشف بنود الاتفاق مع الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين "استسلمت ولا تريد الاستمرار في القتال"، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب وافق على وقف العمليات العسكرية ضدهم بناءً على هذا الموقف.

وأكدت الخارجية أن الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، موضحة أن واشنطن ستلتزم بعدم استهدافهم ما داموا ملتزمين بوقف استهداف الملاحة البحرية.

يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة الخارجية في سلطنة عمان عن نجاح جهود الوساطة المكثفة التي بذلتها مؤخرًا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومن وصفها بـ"السلطات المعنية في صنعاء"، إشارة إلى مليشيات الانقلاب الحوثية التابعة لإيران.

وأوضح الناطق الرسمي للخارجية العمانية، أن المناقشات والاتصالات المستمرة التي أجرتها السلطنة مع الطرفين بهدف تحقيق خفض للتصعيد قد أثمرت عن التوصل إلى اتفاق هام يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال إن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة وفتح المجال أمام جهود السلام الشاملة.

وأشاد بالدور البناء الذي قامت به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعرب عن أمله في أن يلتزم الطرفان ببنود الاتفاق وأن يشكل هذا الوقف لإطلاق النار بداية لمرحلة جديدة من الحوار البناء الذي يفضي إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول مدة وقف إطلاق النار أو آليات تنفيذه، كما لم يصدر تعليق من مليشيات الحوثي حتى اللحظة.

ومساء اليوم، أفادت شبكة سي إن إن أن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بوقف الضربات الجوية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، عقب محادثات غير معلنة جرت الأسبوع الماضي بين واشنطن والحوثيين، بوساطة سلطنة عمان، وقادها المبعوث الأمريكي تيموثي ويتكوف.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لسي إن إن، فإن وقف إطلاق النار يندرج ضمن تفاهم أوسع يهدف لتهدئة التصعيد وبناء زخم لمحادثات إقليمية أوسع، قد تشمل الملف الإيراني. كما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا التطور بأنه "تطور مهم".

من جهتها، أكدت صحيفة أكسيوس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الولايات المتحدة لم تخطر تل أبيب مسبقًا بنيّتها إعلان هدنة مع الحوثيين، مضيفًا أن "الرئيس ترامب فاجأنا بهذا القرار". وهو ما أكدته أيضًا هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل "فوجئت بالكامل" بإعلان وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، كشف موقع واللا أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن اقترح على البيت الأبيض أن تتضمن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة في الشرق الأوسط محطة في إسرائيل، في محاولة محتملة للتشاور بعد هذه التطورات.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية تكشف بنود الاتفاق مع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.