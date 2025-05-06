شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ ...قيادي حوثي بارز يعلنها مدوية: حان وقت الحوار مع اخواننا اليمنيين والأشقاء في السعودية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الحاكم لمناطق الحوثيين، سلطان السامعي، اليوم الثلاثاء، إلى حوار بين اليمنيين ومع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد غارات اسرائيلية عنيفة دمرت بنى تحتية في محافظات؛ صنعاء وعمران والحديدة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية مساء الاثنين وعصر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة دمرت ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل، ومطار صنعاء الدولي، ومحطتي كهرباء ذهبان وحزيز ومنظومة التحكم الكهربائي في عصر، ومصنع اسمنت عمران.

وقال السامعي في حسابه على منصة "إكس": "لن تتوقف هذه الحرب إلا بالحوار، قلناها ونكررها: الحوار مع إخواننا اليمنيين، والحوار مع الأشقاء في السعودية."

ودعا كافة القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والانخراط في مشروع وطني جامع ينقذ اليمن من محنته، ويضع حداً لمعاناة شعبه، ويؤسس لبناء دولة تقوم على الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية.

وأدان السامعي ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي الغاشم"، مشيراً إلى استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وآخرها القصف الذي طال مطار صنعاء الدولي، ومصنع إسمنت عمران، ومحطات الكهرباء.