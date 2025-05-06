شكرا لقرائتكم خبر عن تجار عدن يتسابقون للتخلي عن ممتلكاتهم بشكل غير مسبوق (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا ملحوظًا في عرض العقارات للبيع والإيجار، حيث يسارع العديد من التجار إلى بيع أو تأجير ممتلكاتهم.
وأفاد مواطنون بأن انهيار العملة المحلية تسبب في تراجع حاد بقيمة العقارات التجارية، مما أدى إلى هذه الموجة غير المسبوقة في السوق العقاري.
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